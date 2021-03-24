Минфин не увидел причин для роста цен на алкоголь до конца года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Предпосылок к росту цен на алкоголь до конца года нет, считает Минфин России.

"Меры, принятые в рамках акцизной политики и установления минимальных розничных цен (МРЦ), действуют уже с начала года, других изменений в этой части в ближайшее время не планируется", - говорится в сообщении ведомства.

Минфин также напомнил, что ставки акциза на алкогольную продукцию и МРЦ ежегодно индексируются на уровень инфляции.

Никаких новаций в акцизной политике в отношении алкогольной продукции не планируется, подчеркивается в сообщении.

Ранее "Известия" со ссылкой на мнения экспертов сообщили о перспективах подорожания алкоголя в 2021 году. В частности, директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз прогнозирует рост цен на водку и пиво российского производства минимум на 5%, на российские вина – на 10-15%. Рост цен на вина будет обусловлен 40-процентным дефицитом сырья из-за запрета на использование импортных виноматериалов в российском производстве (согласно закону о виноградарстве и виноделии, вступившему в силу в июне 2020 года).

"Что касается импортной алкогольной продукции, то на нее цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определенную стабильность", - сказал изданию Дробиз.