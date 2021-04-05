Минсельхоз оценил в 60% долю российских вин на розничном рынке

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Доля российских вин в розничной торговле достигает 60%, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев президенту Владимиру Путину. Он уточнил, что имеет в виду обычные крупные сетевые магазины, не премиум-класса.

По словам министра, это стало следствием принятия закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 26 июня 2020 года и достаточно позитивно отразился на отрасли.

"Практически полностью прекращен импорт виноматериалов к нам в страну. Он значительно снизился, в десятки раз, и это, конечно, позволяет развиваться виноделию у нас в стране, - сказал министр. - То есть у нас теперь вино производится из винограда, выращенного на нашей территории, а то, что производится из виноматериалов, это винный напиток".

Это, по его словам, помогает российским винам попадать в продажу.