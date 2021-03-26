Рынок акций РФ открылся подъемом индексов МосБиржи и РТС на 1,3-2,3%

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом на фоне выросших индексов в США и Азии, а также отскока нефти после падения, фактором риска остаются опасения введения США новых антироссийских санкций; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 1,3-2,3% во главе с расписками Ozon и нефтяными бумагами.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3485,28 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1450,05 пункта (+2,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3%.

Доллар просел до 75,73 рубля (-0,48 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,632% годовых (+1,1%).

Подорожали расписки Ozon (+3%), акции "Татнефти" (+2,4%), "ЛУКОЙЛа" (+1,9%), "Норникеля" (+1,9%), "Яндекса" (+1,8%), "НОВАТЭКа" (+1,7%), UC Rusal (+1,6%), Сбербанка (+1,5% и +0,9% "префы"), "Газпрома" (+1,4%), "Роснефти" (+1,4%), "Магнита" (+1,4%), "Аэрофлота" (+1,3%), "Северстали" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), банка ВТБ (+1%), "ММК" (+1%), "АЛРОСА" (+0,9%), "НЛМК" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,8% и +0,1% "префы"), Московской биржи (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), "РусГидро" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), расписки TCS Group (+0,4%).

Подешевели акции Polymetal (-0,1%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" подешевели акции ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-1,8%) на фоне известий, что совет директоров завода на заседании 25 марта рекомендовал общему собранию акционеров не объявлять и не выплачивать дивиденды за 2020 год. Как сообщалось, за 9 месяцев 2020 года ЧТПЗ выплатил дивиденды в 6,55 рубля на акцию, общая сумма составила 2 млрд 2,311 млн рублей. Тогда на выплату была направлена часть нераспределенной чистой прибыли прошлых лет.

Внешний фон утром в пятницу позитивный - аналитики

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу позитивный: дорожают нефть и металлы, рынки Азии в "плюсе", рубль укрепляется. На этом фоне рынок акций ожидаемо корректируется вверх. Из корпоративных событий в пятницу интерес представляет рассмотрение дивидендов советом директоров Московской биржи.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, к концу недели настроения на мировых рынках улучшились, что привело к возвращению покупок рисковых активов.

Позитивом для рынков стало обещание президента США Джо Байдена, что в рамках первых ста дней его президентства количество вакцинированных составит 200 млн человек. Предыдущей целью было 100 млн человек. В рамках его заявления отмечалось, что США закупили достаточный объем препаратов для вакцинации, а активизации процесса до последнего времени мешали логистические трудности. Ожидания активизации процесса вакцинации в Штатах привели к улучшению настрою инвесторов относительно восстановления мировой экономики и поддержало рисковые активы, считает аналитик.

Из факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов в ходе пятничных торгов, можно выделить публикацию статистики по индексу делового климата в Германии.

Учитывая внешний фон, индекс МосБиржи может отыграть часть снижения предыдущего дня и выйти в район 3460 пунктов. В дальнейшем позитивная внешняя конъюнктура будет способствовать продолжению восстановления российского рынка и его выходу к верхней границе текущего целевого диапазона 3400-3500 пунктов. Лучше рынка могут выглядеть банковский и нефтегазовый секторы, считает Зварич.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, канцлер Германии Меркель, президент Франции Макрон и президент Европейской комиссии фон дер Лайен в четверг, 25 марта, официально заявили о третьей волне коронавируса. В США индексы выросли во главе с бумагами банковского сектора после известий, что Федеральная резервная система CША 30 июня снимет в зависимости от результатов стресс-тестов ограничения на выплату дивидендов и обратный выкуп акций банков.

В пятницу выйдет индекс настроений IFO в деловых кругах Германии за март, в Великобритании выйдут заявления комитета по финансовой политике Банка Англии. В США будут опубликованы пересмотренные данные по индексу уверенности потребителей от Мичиганского университета за март. Очередной рост заболеваемости затормозил восходящую динамику западных площадок. Однако в среднесрочной перспективе рынкам продолжит оказывать поддержку продолжающиеся стимулы Федрезерва, перспектива новых стимулов и рост вакцинации, считает Шишкина.

В США в четверг индексы акций завершили день ростом на 0,1-0,6%, хотя в начале торгов индикаторы снижались. Уверенный подъем продемонстрировали акции компаний, которые зависят от ослабления ограничений, связанных с пандемией коронавируса, в том числе авиаперевозчиков и операторов круизов.

Трейдеры оценивали комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла и новую порцию статистических данных.

Пауэлл подчеркнул на слушаниях в банковском комитете Сената, что финансовая помощь имеет решающее значение для усилий по восстановлению экономики США. Отвечая на вопрос, не угрожает ли рост доходности гособлигаций замедлению темпов подъема ВВП страны, он повторил, что повышение происходит с очень низких уровней и отражает уверенность в улучшении состояния экономики, сообщает The Wall Street Journal.

В США в четверг вышла неплохая статистика. Число заявок на пособие по безработице на прошлой неделе снизилось до 684 тыс. - минимума с марта 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. Аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 730 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют данные Trading Economics.

Кроме того, оценка роста ВВП США в IV квартале была повышена до 4,3% с 4,1% в пересчете на годовые темпы. Эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя, сообщают Trading Economics и MarketWatch.

Президент айден в виртуальном режиме принял участие в саммите Евросоюза, подтвердил готовность к развитию отношений с ЕС и сотрудничеству по внешнеполитическим проблемам, включая Китай и Россию, сообщил Белый дом.

В пятницу также растут индексы акций в Азии (японский индекс Nikkei 225, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют каждый по 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%) на фоне надежд на скорое восстановление экономики после пандемии коронавируса.

Надежды на то, что страны вернутся к докризисным темпам экономического роста благодаря вакцинации от COVID-19 и масштабным стимулирующим мерам, принимаемым правительствами, оказывают поддержку фондовым рынкам, пишет Associated Press.

Глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявил в четверг, что фискальные стимулы Конгресса и ускоренное распределение вакцин способствовали более быстрому, чем ожидалось, оживлению экономики США.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вверх, но неделя может завершиться снижением третий раз подряд; цена нефти Brent находится почти на $1,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,83 за баррель (+1,4% и -3,8% в четверг), майская цена WTI - $59,55 за баррель (+1,7% и -4,3% в четверг).

По состоянию на закрытие торгов в четверг Brent с начала недели подешевела примерно на 4%, WTI - на 5%. При этом на рынке наблюдалась волатильность: в среду цены подскочили на 6% после приблизительно такого же падения днем ранее.

Давление на нефтяные цены на этой неделе оказало продление карантинных мер в некоторых европейских странах, включая Германию и Францию.

Индия в среду сообщила о 47,3 тыс. новых случаях заражения коронавирусом за день и 275 летальных исходах, что является максимальным дневным приростом в этом году, сообщает BBC.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией в Суэцком канале, движение через который перегородил севший на мель контейнеровоз Ever Given. По информации Bloomberg, снять судно с мели, скорее всего, удастся в воскресенье или понедельник, когда прилив достигнет пика. Через Суэцкий канал проходит примерно 9% мировых морских поставок нефти, свидетельствуют данные Минэнерго США.