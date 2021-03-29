Рыбопромышленники предложили увеличить инвестквоты на строительство заводов

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) направила в правительство предложения по изменению распределения долей инвестквот на вылов рыбы. Об этом сообщил президент ассоциации Герман Зверев журналистам в понедельник.

По его словам, необходимые поправки в законодательство будут готовы в апреле-мае. Он напомнил, что в настоящее время на долю инвестквот приходится 20% от общего допустимого улова. Из них 15% предоставляются под строительство рыбопромыслового флота, 5% – под строительство береговых рыбоперерабатывающих заводов. Для второго этапа инвестквот предлагается "20% располовинить: 10% – на строительство заводов, 10% – на флот", отметил Зверев. Причем для 10% на флот предлагается установить отлагательную норму, в соответствии с которой распределение этой доли начать не ранее 2025 года.

"Отлагательную норму" по инвестквотам на суда он объяснил тем, что судостроители не справляются со строительством флота. Сославшись на материалы Росрыболовства и Минсельхоза, он сообщил, что все уже запланированные суда могут быть построены до 2025 года.

Причем, как следует из письма на имя вице-премьера Виктории Абрамченко, с копией которого ознакомились журналисты, второй этап инвестквот должен касаться общих допустимых уловов минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне. ВАРПЭ считает нецелесообразным проведение второго этапа программы инвестквот в Северном бассейне.

Предложения по корректировке программы глава ассоциации объяснил необходимостью "сделать крен в сторону переработки". Анализ показал, что из запланированных по инвестквотам 24 рыбоперерабатыващих заводов 19 уже построены. Из 56 судов построены только пять. Отставание от графиков строительства по 25 судам из 29, которые находятся в стадии строительства, - от полугода до полутора лет, уточнил он. Строительство 22 судов не начато до сих пор, "инвестиции в них омертвлены".

Как сообщил Зверев, ассоциация предлагает изменить и требования к строительству береговых перерабатывающих комплексов. Они в обязательном порядке должны быть оборудованы холодильными мощностями не менее чем на 10 тыс. тонн единовременного хранения, иметь производственные линии, "заточенные" на выпуск продукции уже для розничной сети, уточнил он.