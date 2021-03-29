Рубль торгуется в узких диапазонах к доллару и евро

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар немного повышается, а евро слабо дешевеет на Московской бирже в понедельник вечером; рубль стабилен к бивалютной корзине, торгуясь в узких диапазонах в обеих парах в ожидании новостей о санкциях.

Курс доллара составил 75,73 руб. в 19:00, что на 7,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,19 руб., подешевев на 5,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,7 копейки - до 81,78 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на вечерних торгах, торгуясь в узких диапазонах в ожидании новостей относительно новых антироссийских санкций, так как еще в первые дни марта президент США Джозеф Байден пообещал, что Россия "заплатит" за вмешательство в президентские выборы в США, если таковое будет выявлено. По ранее публиковавшейся информации, новые санкции США против РФ, вероятно, будут касаться представителей российского руководства, при этом СМИ сообщали, что они должны были быть введены еще на прошлой неделе.

Игроки также ждут доклада Нацразведки США, в котором помимо выборов 2020 года должны быть отражены итоги расследования кибератаки на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, тоже может стоять Россия. Хакеры путем взлома IT-компании SolarWinds получили данные учетных записей электронной почты, принадлежащих руководству министерства внутренней безопасности США, сообщило агентство Associated Press (AP), опросившее более десятка бывших и нынешних американских официальных лиц.

По данным AP, речь идет об и.о. главы министерства Чэде Вулфе, занимавшем пост с 2019 года по 11 января 2021 года, и о сотрудниках отдела кибербезопасности, в обязанности которых, в частности, входит отслеживание угроз США со стороны зарубежных государств.

Также участники рынка ожидают, что на этой неделе Байден представит первую часть нового плана бюджетных расходов, которая будет включать инвестиции в строительство дорог и другие инфраструктурные проекты, сообщают англоязычные СМИ.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в воскресенье в эфире Fox News подтвердила, что план будет разделен на две части, первая из которых будет обнародована в среду. Псаки уточнила, что вторая часть плана, предполагающая финансирование здравоохранения и поддержку ухода за детьми, будет представлена в апреле. Она не исключила возможности того, что меры поддержки войдут в один законопроект.

Между тем, новая вспышка заболеваемости в Европе и более медленное проведение вакцинации угрожает замедлением экономического восстановления. В Германии за последние сутки выявили более 17,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщают европейские СМИ со ссылкой на данные института Роберта Коха, отслеживающего ситуацию с COVID-19 в стране. Среднее число заражений за последние семь дней достигло максимума с января, пишет Trading Economics.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не сожалеет об отказе от введения общенационального карантина в конце января. "Мы посмотрим на эффективность ограничительных мер и в случае необходимости примем надлежащие меры", - добавил он в интервью газете Le Journal du Dimanche.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Илья Голубов, рубль торгуется практически без изменений как к доллару, так и к евро по сравнению с закрытием прошлой недели. "Из факторов, играющих на стороне рубля, стоит выделить налоговые платежи компаниями-экспортерами. Несмотря на закрепившуюся выше уровня $60 за баррель цену нефти марки Brent, рубль не растет из-за санкционных рисков. На этой неделе состоится заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос квот на добычу нефти участниками соглашения, что также может заставить некоторых участников торгов занять выжидательную позицию, в том числе и в рубле", - отмечает Голубов.

"После завершения налогового периода рубль остается наедине с санкционной неопределенностью. Фундаментальные параметры рубля, включая положительное сальдо текущих операций, пока не интересуют рынок. Текущие доходности 10-летних казначейских обязательств США выше регистрируемой инфляции, что является достаточным основанием для капитала не искать риск. Доходности на рынке ОФЗ также выше инфляции и характерны больше для ситуации со ставкой ЦБ РФ на уровне 5,0-5,5%, но они не покрывают возможную волатильность курса. Пока сохраняется санкционная неопределенность и относительно невысокая доходность, рублю будет сложно показывать уверенное укрепление", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок немного повышаются вечером в понедельник на ожиданиях заседания ОПЕК+ на этой неделе, на котором должны быть определены квоты на добычу нефти с мая.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК выросла на 0,06% - до $64,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялась на 0,44% - до $61,24 за баррель.

В прошлом месяце страны ОПЕК+ неожиданно отказались от послабления ограничений на добычу в апреле. В этот раз аналитики Goldman Sachs также не ожидают изменений уровня добычи. Эксперты Citigroup считают, что ОПЕК+ может даже ужесточить ограничения производства.

Ранее в ходе торгов в понедельник фьючерсы на нефть Brent и WTI снижались в цене на новостях о снятии с мели контейнеровоза, который на прошлой неделе заблокировал Суэцкий канал. На нормализацию движения по Суэцкому канала уйдет примерно три с половиной дня, заявил телеканалу "Аль-Арабийя" глава управления канала Усама Рабийе.

Через канал проходит приблизительно 10% мировых морских поставок нефти, отмечает MarketWatch.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 30 марта на 7,11 копейки, до 75,8287 руб., и увеличил курс евро на 9,14 копейки, до 89,349 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в понедельник на 4,7 копейки по отношению к пятнице и составил 75,8941 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 3,12 копейки и составил 75,9055 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 695,515 млн, из которых $613,912 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 81,603 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 6,39 копейки, до 89,3914 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК отступил на 6,76 копейки и составил 89,375 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR378,114 млн, из которых EUR118,831 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR259,283 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на три базисных пункта (б.п.) - до 4,65% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 4,69% годовых. Ставка на срок один месяц осталась на прежнем уровне - 4,9% годовых, ставка на срок три месяца выросла на 5 б.п. - до 5,28% годовых, ставка на срок шесть месяцев поднялась на три б.п. - до 5,38% годовых.