"Распадская" сократила годовую чистую прибыль по МСФО на 15%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - В 2020 году чистая прибыль "Распадской" по МСФО сократилась на 15%, до $177 млн с $208 млн годом ранее, говорится в отчете компании.

Годовая консолидированная выручка "Распадской" упала в 1,6 раза, до $579 млн с $948 млн годом ранее.

Операционная прибыль сократилась на 9,5%, до $220 млн.

EBITDA "Распадской" упала в 2,4 раза, до $197 млн, рентабельность по EBITDA снизилась до 31,8% с 48% в 2019 году.

Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $183 млн, что почти вдвое ниже показателя 2019 года.

Капзатраты в 2020 году составили $60 млн по сравнению с $76 млн годом ранее.

По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты компании находились на отметке $578 млн.

В консолидированной финансовой отчетности за 2020 год приобретение "Южкузбассугля" учитывается по предварительной стоимости. В течение 2021 года "Распадская" планирует завершить оценку отдельных активов и обязательств приобретаемой компании и соответствующим образом пересчитать финансовую отчетность за 2020 год.

Совет директоров компнии рекомендовал акционерам утвердить финальные дивиденды в размере 5,7 рубля на акцию. Общий размер дивидендных выплат может составить 3,79 млрд рублей. Из них из нераспределенной прибыли по результатам 2020 года на дивиденды рекомендовано направить 142,4 млн рублей, из накопленной и нераспределенной прибыли за 2019 год - 3,65 млрд рублей.

Датой закрытия реестра рекомендовано установить 7 июня 2021 года.

По итогам первого полугодия 2020 года "Распадская" выплатила дивиденды в размере 2,7 рубля на акцию, общий размер рекомендованных выплат составлял 1,8 млрд рублей ($25,2 млн). По итогам 2019 года дивиденды "Распадской" составили 2,83 рубля на акцию, I полугодия 2019 года - 2,5 рубля на акцию.

В ходе определения размера дивидендов за 2020 год совет директоров учитывал умеренно-благоприятную конъюнктуру в мировой экономике и угольной отрасли, рост бизнеса группы компаний "Распадская" после консолидации активов "Южкузбассугля", обязательство по оплате суммы сделки по покупке "Южкузбассугля" в течение шести месяцев, а также волатильность цен на уголь, высокие отраслевые и производственные риски, ограниченный доступ угольных компаний к рынкам капиталов в следствие продолжающегося роста значимости ESG в глобальной повестке.

"Распадская" платит дивиденды при соотношении чистого долга к EBITDA не выше 2. Минимальный ежегодный платеж составляет $50 млн, он выплачивается двумя траншами минимум по $25 млн каждый по результатам первого полугодия и финансового года.

Годовое собрание акционеров "Распадской" назначено на 18 мая, дата закрытия реестра на участие в нем - 23 апреля.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе "Распадской" после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float на данный момент составляет около 6,5%.