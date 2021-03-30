Выручка Ozon в IV квартале выросла на 80%, до 37,75 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выручка Ozon в IV квартале 2020 года увеличилась на 80% год к году - до 37,75 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. Показатель оказался лучше ожиданий рынка.

Опрошенные накануне "Интерфаксом" аналитики ожидали выручку Ozon по итогам IV квартала в диапазоне 32,27-37,48 млрд рублей.

Драйвером роста выручки стало увеличение продаж товаров на 56% год к году, до 28,6 млрд рублей.

Отрицательная скорректированная EBITDA Ozon по итогам отчетного периода составила 3,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 5,3 млрд рублей годом ранее. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": аналитики прогнозировали отрицательный показатель скорректированной EBITDA в 2,97 млрд рублей.

Компания в финансовом отчете уточнила, что ее оборот (GMV, gross merchandise value - оборот от продаж с учетом НДС за вычетом возвратов, отмененных заказов и скидок), включая услуги, в IV квартале 2020 года составил 75,8 млрд рублей, показав рост год к году в 2,5 раза (ранее Ozon сообщала, что ее оборот по итогам отчетного периода превысил 74 млрд рублей). Доля GMV маркетплейса удвоилась, достигнув 52,3%.

Количество активных покупателей Ozon увеличилось в отчетном квартале на 75% год к году - до 13,8 млн, тогда как количество продавцов выросло в 4 раза.

Валовая прибыль компании увеличилась год к году в 2,9 раза - до 11,6 млрд рублей.

Операционный денежный поток Ozon в IV квартале составил 10,6 млрд рублей против отрицательного показателя в 2,7 млрд рублей годом ранее.

Свободный денежный поток компании - 7,8 млрд рублей против отрицательного FCF в 4,7 млрд рублей в IV квартале 2019 года.

Операционные расходы компании увеличились за год на 59% - до 43,3 млрд рублей вследствие расширения бизнеса Ozon.

Чистый убыток Ozon составил 9,4 млрд рублей против 6,33 млрд рублей убытка в IV квартале 2019 года.