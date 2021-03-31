Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Кабинет министров Украины дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в страну, такими позициями как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага.

Соответствующее правительственное постановление №269 от 29 марта 2021 года в среду обнародовано на правительственном портале.

Согласно ему, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками.

В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, инструменты для бурения, ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.

Постановление вступает в силу через десять дней после опубликования.