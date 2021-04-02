Бумпром Украины просит отменить запрет на ввоз картона и бумаги из РФ

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ассоциация целлюлозно-бумажных предприятий Украины "УкрПапир" просит премьер-министра Дениса Шмыгаля остановить введение в действие постановления о запрете импорта из России картонно-бумажной продукции, которая не производится в стране.

"Запрет импорта из РФ указанных в постановлении видов отраслевой продукции, которая не производится украинскими предприятиями и в ближайшее время в силу технических возможностей не будет производиться, приведет к значительным потерям непосредственно предприятий отрасли, которые используют эту продукцию как полуфабрикат, и негативно отразится на результатах работы многих импортеров и на отраслях - потребителях этой продукции", - говорится в обращении ассоциации, текстом которого располагает "Интерфакс".

Речь в первую очередь о продукции под кодами УКТВЭД 4801 (бумага газетная) 4802 (бумага и картон немелованные для письма и печати), 4804 (крафт-бумага и крафт-картон), 4807 (многослойные бумага и картон).

При этом отмечается, что решение о запрете ввоза было принято без согласования с отраслью и без учета интересов промышленности, которая в настоящее время стабильно работает, обеспечивая миллионные поступления в бюджет.

В обращении подчеркивается, что еще в 2019 году ассоциация "УкрПапир" неоднократно обращалась в Минэкономики с инициативой введения эмбарго на ввоз из РФ картона (код УКТВЭД 4805), бумажных обоев (4814) и картонно-бумажной упаковки (4819), которые на Украине производится в достаточном объеме, но положительное решение было принято только по обоям.

"Наши предприятия в основном используют в качестве сырья макулатуру и производят упаковку и санитарно-гигиеническую продукцию. Одновременно на Украину ввозится около 1 млн тонн бумажной продукции из целлюлозы, которая не выпускается в республике. И вдруг правительство принимает такое решение на основании обращения Коростышевской бумажной фабрики, которая производит 5-8 тыс. тонн бумаги в год (всего в стране производится около 1 млн тонн картонно-бумажной продукции)", - прокомментировал ситуацию "Интерфаксу" исполнительный директор ассоциации Эдуард Литвак.

Он пояснил, что от этого решения пострадают в том числе крупные предприятия отрасли (Киевский и Рубежанский картонно-тарные комбинаты), а также предприятия полиграфической, пищевой отраслей.

Как сообщалось, кабинет министров Украины 29 марта дополнил перечень товаров происхождением из РФ, запрещенных к ввозу на Украину, такими позициями, как пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, бумага. Согласно постановлению правительства, перечень запрещенных товаров пополнился также поверхностно-активными средствами, газетной бумагой, картоном, крафт-бумагой и крафт-картоном, туалетной бумагой, косметическими салфетками, полотенцами для рук, скатертями и салфетками. В список также внесены ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части, свидетельствует постановление.

Постановление должно вступить в силу через 10 дней после опубликования. Между тем сейчас текст этого постановления исчез с сайта правительства.