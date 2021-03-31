Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:09Заразились
на 31.03В России 4 545 095+8 275В мире 128 212 879+568 789

МРОТ планируют увеличить на 4,7% в 2022 и на 5,8% в 2023 году

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минимальный размер оплаты труда планируется увеличить в следующем году на 4,7%, а в 2023 году - на 5,8%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Предусмотрели в бюджете на 2022 и 2023 годы увеличение МРОТ на 4,7 и 5,8%. Это пока предварительные цифры, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация в экономике", - сказала Голикова на церемонии подписания соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством на 2021-2023 годы.

На 2021 год МРОТ в России составляет 12 792 рубля (в 2020 году - 12 130 рублей).

Татьяна Голикова

Новости

"Яндекс" попросил о возможности удалять его приложения с телефонов Samsung и других компаний

Россия продолжит практику предоставления кредитов другим странам

Россия продолжит практику предоставления кредитов другим странам

"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

"Яндекс" изменил логотип впервые за 13 лет

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

Украина запретит ввоз из России пшеницы, подсолнечного масла и бумаги

В Росреестре объяснили проблемы с регистрацией прав на "Елисеевский"

В ВТБ посоветовали владельцам "префов" "Возрождения" не искать счастья в судах

Samsung начал устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы "Яндекса"

Samsung начал устанавливать на смартфоны неудаляемые сервисы "Яндекса"

"Система" выкупила пакет "Ростеха" в фармкомпании "Синтез"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');