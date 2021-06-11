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Минтруд РФ предложил увеличить МРОТ в 2022 году на 6,4 %

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минтруд предлагает увеличить минимальный уровень оплаты труда в РФ в 2022 году до 13 617 рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

"Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет в 2022 году на 6,4%. По предварительной оценке, МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей. Прожиточный минимум на будущий год составит 11 950 рублей, для трудоспособного населения - 13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем уточняется, что проект определяющего прожиточный минимум постановления правительства в соответствии с действующим законодательством размещен на портале regulation.gov.ru, а проект федерального закона, определяющего МРОТ на очередной год, дорабатывается и будет вынесен на рассмотрение Российской трехсторонней комиссии (РТК).

В пресс-службе напомнили, что минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум определяются как соотношение с медианной заработной платой и медианным среднедушевым доходом и составляют: размер МРОТ - 42% от медианной заработной платы, прожиточный минимум - 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом.

В пресс-службе привели данные Росстата, согласно которым медианный доход в 2020 году составил 27 036 рублей, а медианная заработная плата сложилась в размере 32 422 рубля.

"При этом необходимо отметить, что рост минимального размера оплаты труда приводит к росту медианных доходов в последующие периоды. Таким образом рост МРОТ темпами, опережающими прожиточный минимум, будет способствовать росту прожиточного минимума на очередной период", - сообщили в пресс-службе.

Минтруд

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