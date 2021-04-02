"Роснефть" поменяла главу крупнейшей "дочки" – "Юганскнефтегаза"

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" поменяла главу своей крупнейшей добычной "дочки" – "Юганскнефтегаза". Это следует из материалов об аффилированных лицах нефтяной компании.

И.о. главы "Юганскнефтегаза" назначен Егор Филиппов.

"Включение Филиппова Егора Игоревича в список аффилированных лиц в связи с назначением исполняющим обязанности генерального директора ООО "РН-Юганскнефтегаз" и АО "НК "Конданефть", - говорится в документе.

Раннее руководителем "Юганскнефтегаза" был Игорь Табачник, который также входит в правление "Роснефти".

Добыча "Юганскнефтегаза" по итогам 2020 года составила 65 млн тонн.