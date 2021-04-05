Курсы доллара и евро изменились незначительно на утренних торгах

Фото: Иван Юдин/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,34-76,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,4575 руб./$1 (-9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,955 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 5 коп. к уровню закрытия 2 апреля, до 82,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,41 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,34 коп. выше официального курса.