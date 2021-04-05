Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 04.04В России 4 580 894+8 817В мире 131 218 005+447 347

Курсы доллара и евро изменились незначительно на утренних торгах

Курсы доллара и евро изменились незначительно на утренних торгах
Фото: Иван Юдин/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Изменения доллара США и евро на "Московской бирже" в понедельник утром незначительные, рубль относительно стабилен к бивалютной корзине на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, а также отсутствия новых сообщений на санкционную тематику.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,34-76,54 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,4575 руб./$1 (-9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 89,955 руб./EUR1 (+0,5 коп. к закрытию пятницы). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась всего на 5 коп. к уровню закрытия 2 апреля, до 82,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 38,41 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 36,34 коп. выше официального курса.

курс валют

Новости

Академик заявил о систематическом недофинансировании науки в ДФО

Более 90% жителей emerging markets намерены чаще покупать еду онлайн и после пандемии

Более 90% жителей emerging markets намерены чаще покупать еду онлайн и после пандемии

"Траст" подал иск к Ананьевым и экс-руководству Автовазбанка на 113,1 млрд руб.

В Башкирии на трубопроводе "Башнефти" произошла утечка нефтесодержащей жидкости

Инвесторы вывели миллиард фунтов из фондов акций британских компаний в феврале

Минск получил от РФ пакет предложений о сотрудничестве в атомной сфере

Минск получил от РФ пакет предложений о сотрудничестве в атомной сфере

Третий штраф подряд довел сумму претензий к Twitter до 8,9 млн рублей

Мэрия Москвы предложила возместить бизнесу затраты на рекламу в интернете

Гостевые дома обяжут по закону проходить классификацию

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года

Посещаемость торговых центров Москвы восстановится к концу 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');