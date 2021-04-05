Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

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Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Счетная палата РФ считает, что снижение бедности в два раза - до 6,5% - возможно не к 2030 году, а даже к 2024-му, заявил председатель ведомства Алексей Кудрин.

На заседании президиума фракции "Единая Россия" по обсуждению итогов работы Счетной палаты ее руководитель отметил, что это "финансово ёмкая история", сроки могут быть несколько сдвинуты.

"Мы анализировали, как можно было бы добиться снижения бедности в два раза и в какие сроки, можно ли приблизить с 2030 на 2024 год. Моя экспертная, точнее, не экспертная, а доказанная позиция в нашем (Счетной палаты) отчёте, - что можно. Мы работаем с правительством на этот счет", - сказал Кудрин.

По его словам, "есть, скажем, на этом пути свои риски, которые они (правительство - ИФ) определяют, мы с ними их обсуждаем".

"Но, может быть, правительство выберет не 2024 год, но явно ранее (2030-го), это то, что сейчас в указании президента есть. Мы со своей стороны подталкиваем и есть сценарии, которые мы отрабатываем, мы и с (вице-премьером Татьяной) Голиковой и с (помощником президента Максимом) Орешкиным работаем по нашим предложениям", - сказал Кудрин.

Счетная палата разработала свою модель, и показала, как на разных группах адресная поддержка при разумных средствах может позволить добиться двукратного снижения бедности в РФ к 2024г.

Кудрин предложил поделиться с депутатами предложениями Счетной палаты, но в закрытом режиме. Об этом, уточнил он, просит кабмин в виду чувствительности темы.

29 марта на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Кудрин заявил, что Счетная палата РФ предлагает распространить меры социальной поддержки бедных не только на семьи с детьми, но и на другие категории граждан, а также изменить способ их расчёта.

Как сообщил президент РФ на пресс-конференции 17 декабря прошлого года, к 2030 году предполагается снизить количество россиян с ежемесячными доходами ниже прожиточного минимума с 13,5% до 6,5%.