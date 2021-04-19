Дерипаска обвинил Росстат в жонглировании цифрами

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска обвинил Росстат в манипулировании цифрами и привел свои данные, по которым в России доходы ниже прожиточного минимума получают около 80 млн человек. Он написал это в своем телеграм-канале.

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек, - заявил предприниматель. - На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов. Но Росстат за последние годы научился так виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой, что мы теперь вынуждены читать такие "бравые" отчеты о "победах" над бедностью".

Он добавил, что такие "победы" "в основном на бумаге происходят".

Росстат 14 апреля сообщил, что в России в 2020 году доходы ниже прожиточного минимума были у 17,8 млн человек против 18,1 млн в 2019 году. Уровень бедности в стране в 2020 году составил 12,1% против 12,3% в 2019 году, добавило ведомство. Росстат отметил, что с 2015 года оба показателя постепенно снижаются, и назвал социальные программы правительства важным фактором поддержки малоимущих слоев населения.