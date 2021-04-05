Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Американский Верховный суд в понедельник вынес решение в пользу Google (входит в холдинг Alphabet Inc) в патентном споре с Oracle Corp о правах на Java и об использовании этой программной платформы в операционной системе Android.

Суд отменил решение суда низшей инстанции, в котором говорилось о нарушении авторских прав со стороны Google, и заявил, что частичное копирование кодов Java является добросовестным использованием.

Oracle обвинила Google в незаконном копировании более 11 тыс. строк кода Java API для разработки ОС Android, на которой работает более 2 млрд мобильных устройств по всему миру. Oracle требовала от Google возмещения убытков в размере $9 млрд в связи с недополучением дохода от программного обеспечения Java, отмечает The Wall Street Journal. В Google указывали на то, что те элементы Java, которые она использует в Android, не подпадают под законы о защите авторских прав.

"Платформа Google выросла, а ее рыночная власть усилилась. Барьеры для входа стали выше, а способность конкурировать ниже, - говорится в заявлении Oracle. - Они украли Java и десять лет вели судебные тяжбы, как это может делать только монополист. Именно поэтому регулирующие органы по всему миру и в США изучают методы ведения бизнеса Google".

Google не ответил на запросы о комментариях.

Java была разработана компанией Sun Microsystems и вышла на рынок в 1995 году. В 2009 году Sun Microsystems была поглощена Oracle.

США Google Oracle Java Android

Новости

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

"ДОМ.РФ" выявил утечку данных граждан, обращавшихся за кредитом

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Экономический кризис

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

Академик заявил о систематическом недофинансировании науки в ДФО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');