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Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции

Google анонсировала новый Android 12 на ежегодной конференции
Фото: Soumyabrata Roy/NurPhoto via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - На ежегодной конференции Google I/O для разработчиков, которая стартовала 18 мая, представили новую оперативную систему (ОС) Android 12.

Новая ОС ориентирована Android 12 фокусируется на потребностях пользователя и адаптируется под их. Разработчики компании представили новый дизайн интерфейса с автоматическим созданием новой цветовой схемы при смене обоев, первыми эту функцию получат смартфоны Google Pixel. Обновлены быстрые настройки, в том числе добавлен значок Google Pay и элементы управления умным домом. Новшества коснулись и безопасности. В системе появилась панель Privacy Dashboard с помощью которой можно посмотреть, какие разрешения получили приложения и в какое время.

Кроме того, у Android 12 появилась поддержка цифровых ключей для автомобиля (функции Digital Car Key). Теперь пользователи смогут автоматически запирать и открывать автомобиль с помощью смартфона. Поначалу она будет работать только с автомобилями BMW. Функция станет доступна осенью на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

В Google утверждают, что смартфоны на базе Android 12 будут работать быстрее.

Разработчики также объявили о выходе первой публичной бета-версии - Android 12 Beta 1 для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3, а также для некоторых моделей Xiaomi, Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE.

Google

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