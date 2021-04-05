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Нефть Brent подешевела до $61,52 за баррель

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок снижаются более чем на 5% в понедельник, резко ускорив темпы падения в ходе торгов.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 по московскому времени в понедельник составляет $61,52 баррель, что на $3,34 (5,15%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $57,94 за баррель, что на $3,51 (5,71%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

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На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

Решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти "идет вразрез с ожиданиями некоторых участников рынка о сохранении статуса-кво в краткосрочной перспективе", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер. По словам Фрейзера, которого цитирует MarketWatch, это решение среди прочего указывает на уверенность стран в дальнейшем восстановлении спроса.

Эксперты Axi Corp говорят, что в дальнейшем трейдеры, вероятно, будут больше фокусироваться на факторах, которые могут стать двигателями роста спроса, чем на действиях ОПЕК+.

"ОПЕК+ внимательно следит за макроэкономическими условиями, и нет сомнений в том, что группа примет меры, чтобы ограничить снижение цен в случае ухудшения этих условий", - говорится в обзоре Axi.

Саудовская Аравия в мае поднимет цены на нефть для покупателей из Азии на $0,2-0,5 за баррель, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Как отмечает Bloomberg, это свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в экономическом восстановлении региона.

Тем временем на 6 апреля запланирована встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене. Накануне США подтвердили, что примут в ней участие. Представитель Белого дома Дженнифер Псаки подчеркнула, что предстоящие переговоры в Вене могут оказаться конструктивными.

Правительство Ирана призвало Вашингтон к полному и окончательному снятию американских санкций, которые, в частности, ограничивают экспорт иранской нефти. Добыча нефти в Иране упала с 3,55 млн баррелей в сутки в 2018 году до менее 2 млн б/с в 2020 году, сообщает S&P Global Platts.

нефть

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