Производство бензина в РФ в I квартале снизилось почти на 4%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Производство бензина в России в январе-марте 2021 года составило 9,9 млн тонн, что на 3,8% ниже января-марта 2020 года, сообщил Росстат.

Производство дизельного топлива в январе-марте 2021 года составило 20 млн тонн, что на 4,3% меньше показателя января-марта 2020 года.

Как сообщалось, по итогам 2020 года производство бензина в России составило 38,4 млн тонн, что на 3,8% ниже показателя 2019 года; производство дизельного топлива в 2020 году составило 77,9 млн тонн, снизившись на 0,6%.