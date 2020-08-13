Мишустин предложил KAZ Minerals опробовать на Баимке беспилотники

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Опыт компании "Яндекс" по работе беспилотников на КАМАЗах можно опробовать на Баимском проекте на Чукотке. Такое предложение премьер-министр Михаил Мишустин сделал главе совета директоров KAZ Minerals Олегу Новачуку в ходе презентации проекта в Анадыри в четверг.

"Мы собираемся профинансировать около 519 млрд рублей в этот проект. Около $200 мы уже вложили в подготовительные работы. В результате проекта планируем создать от 6 до 7 тыс. рабочих мест. На постоянную 3,5 тыс. производительность 70 млн тонн руды", - рассказал Новачук.

"Это очень большой объём производства, поэтому мы будем использовать самосвалы около 350 тонн. Это самая крупная техника, которая существует, но для них нужен высоко профессиональный персонал", - добавил он.

"Беспилотники можно использовать", - сказал Мишустин.

"Да. Мы взяли в нашу команду человека, который работал в Канаде. Мы сейчас прорабатываем со всеми компаниями варианты", - ответил Новачук.

"С Яндексом проработайте тоже. Они успешно испытали такой опыт на КАМАЗах. Это как предложение, как вариант. Конечно, надо смотреть на издержки, но обязательно нужно и наши компании привлекать", - подчеркнул Мишустин.

В то же время, добавил премьер-министр, "хорошо, что автоматизация даёт возможность сократить издержки, но хочется, чтобы на Чукотке и рабочие места остались". "Хочется, чтобы жители Чукотки получили классную работу. Возможно, они сделают ее лучше роботов", - отметил Мишустин.

Как сообщалось, группа KAZ Minerals в августе 2018 года заключила соглашение о покупке медного проекта "Баимский" (принадлежал структуре Романа Абрамовича и его партнерам) в Чукотском АО за $900 млн денежными средствами и акциями. Сумма включает вознаграждение в $675 млн ($436 млн и 22,3 млн новых акций KAZ Minerals) за 75% в проекте и отложенный платеж в $225 млн (акциями или деньгами в зависимости от реализации проекта) за оставшуюся долю. В январе 2019 года KAZ Minerals сообщила о первоначальном завершении сделки по приобретению месторождения.

В июне текущего года сообщалось, что KAZ Minerals увеличил предполагаемый капитальный бюджет проекта "Баимская" с $5,5 млрд до $7 млрд. При этом отмечалось, что правительство РФ и KAZ Minerals продолжают совместную работу над деталями энергетической и транспортной инфраструктуры, необходимой по проекту.

KAZ Minerals - один из ведущих производителей меди в Казахстане, производит также цинк, серебро и золото в качестве попутной продукции. В состав группы входит несколько предприятий в Казахстане, а также золотомедный рудник в Киргизии.