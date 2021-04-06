Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:08Заразились
на 06.04В России 4 597 868+8 328В мире 131 813 449+491 886

Кремль заявил об отсутствии кризисных явлений в экономике РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая ситуация в стране не вызывает обеспокоенности, в ней не отмечается кризисных явлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, в текущей ситуации никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, эта кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию и вызывает ли она беспокойство.

По его словам, в данной ситуации существует просто потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство и мегарегулятор.

Дмитрий Песков

Новости

Строитель первого в России частного космодрома готов самоликвидироваться

"Лента" не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2020 года

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Крупнейшие банки исчерпали лимиты на сельскую ипотеку

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Цены на нефть возобновили рост после падения накануне

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Правительство РФ снизило прогнозы добычи нефти и газа в 2021-2022 гг.

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Google выиграл у Oracle в суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');