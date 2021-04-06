Кремль заявил об отсутствии кризисных явлений в экономике РФ

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Экономическая ситуация в стране не вызывает обеспокоенности, в ней не отмечается кризисных явлений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Нет, в текущей ситуации никаких в данном случае кризисных явлений нет. Вы знаете, что в зависимости от международной конъюнктуры происходит отток или приток международных инвесторов, эта кривая постоянно изменяется. Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают экономическую ситуацию и вызывает ли она беспокойство.

По его словам, в данной ситуации существует просто потребность в ритмичной и планомерной работе, чем и занимается правительство и мегарегулятор.