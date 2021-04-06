Федор Опадчий назначен главой "Системного оператора"

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Системного оператора" (АО "СО ЕЭС") назначил Федора Опадчего председателем правления, сообщила компания.

До этого Опадчий работал заместителем предправления.

"Федор Юрьевич работает в "Системном операторе" долгие годы и является одним из наиболее опытных специалистов в вопросах функционирования рынка электроэнергии и мощности. Его опыт, знания и опора на профессиональную команду помогут вести компанию по пути развития, задавая тон в решении вопросов, поставленных перед отраслью руководством России", - приводятся в сообщении оператора слова министра энергетики РФ Николая Шульгинова (в прошлом он также работал в СО ЕЭС).

Таким образом, "Системный оператор" покинул Борис Аюев, возглавлявший компанию с 2004 года, когда она еще называлась "СО - ЦДУ ЕЭС".

Новый глава оператора Федор Опадчий работает в компании также с 2004 года, до этого он работал в АТС. В состав правления "Системного оператора" он вошел в 2011 году.

"Системный оператор ЕЭС" осуществляет оперативно-диспетчерское управление энергообъектами в составе ЕЭС России. 100% акций принадлежит государству.