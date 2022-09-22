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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

"Системный оператор" ждет переноса сроков проектов модернизации энергооборудования

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - "Системный оператор" ожидает переноса сроков вводов проектов в рамках программы модернизации, уже наблюдает сдвиги, сообщил глава компании Федор Опадчий на конференции "Совета производителей энергии".

По его словам, уже подвинулись вправо сроки по семи объектам.

"Из-за рисков, связанных с оборудованием, у нас программа будет какими-то темпами сдвигаться вправо", - сообщил он.

Как говорится в его презентации, следующий отбор модернизации состоится до апреля следующего года (с вводом объектов в 2028 году - ИФ).

В рамках программы уже отобрано 57% мощностей от ее объема. Уже завершена модернизация и начаты поставки мощности с восьми объектов суммарной мощностью 2,17 ГВт. В процессе реализации 15 объектов мощностью почти 2,9 ГВт.

Ранее отраслевая ассоциация "Совет рынка" внесла в нормативные документы ряд изменений, направленных на поддержку участников энергорынка, в том числе о переносе запуска проектов без штрафов. "Такое освобождение от штрафов - это временная мера", - подчеркивали в ассоциации. В частности, проекты модернизации получат отсрочку без начислений и штрафов на год, еще не введенная новая генерация (в рамках соответствующих отборов - ИФ) - до конца 2023 года.

Системный оператор Федор Опадчий
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