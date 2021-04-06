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Минсельхоз РФ назвал продукты со стабильными ценами

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ отмечает стабильность отпускных цен на некоторые виды продовольствия, не видит причин для их резкого роста.

"В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минсельхоза, "практически неизменны цены на молочную группу, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции". В частности, с начала текущего года стоимость твердых и мягких сыров снизилась на 1,1%, до 380,6 рубля за кг, сливочного масла (жирностью 72,5%) – выросла всего на 0,1%, до 436,6 рубля.

Как отмечает ведомство, сохраняются на стабильном уровне отпускные цены на сахар (минус 1,4% с начала года) и рафинированное бутилированное подсолнечное масло (плюс 0,5% с начала года). Это обусловлено действием ценовых соглашений, поясняется в сообщении.

Кроме того, действие тарифной экспортной квоты на зерно позволило за месяц снизить цены на пшеницу 3 класса на 1,6%, до 13,7 рубля за 1 кг, пшеницу 4 класса – на 1,1%, до 13 рублей, на рожь – на 0,9%, до 9,9 рубля, на кукурузу – на 1,2%, до 13,5 рубля за 1 кг.

"Традиционно активную ценовую динамику в это время года демонстрирует плодоовощная группа, при этом уже отмечается снижение цен на некоторые виды овощей в связи с поступлением новой продукции из парников, - поясняет Минсельхоз. - В дальнейшем, по мере сбора урожая, ожидается коррекция цен на овощи открытого грунта и картофеля". Площадь под картофелем в этом году планируется увеличить.

Минсельхоз РФ

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