Инфляция в России по-прежнему держится на уровне 0,2% в неделю

Годовая инфляция замедлилась до уровня ниже 5,7% на фоне высокой базы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Недельные темпы роста потребительских цен в России стабилизировались третью неделю подряд на уже привычных 0,2% после неожиданного замедления до 0,1% на одну неделю в первой половине марта, годовая инфляция снизилась с мартовских пиков в 5,8% до менее чем 5,7% на фоне высокой базы прошлого года.

Как сообщил в среду Росстат, инфляция в РФ с 30 марта по 5 апреля 2021 года составила 0,2% после также 0,2% с 23 по 29 марта, с 16 по 22 марта и 0,1% с 10 по 15 марта (из-за праздника срок замера инфляции тогда оказался меньше на 1 день, чем традиционная неделя).

С начала декабря восемь недель подряд цены росли по 0,2% в неделю, но с 26 января по 1 февраля недельная инфляция вдруг замедлилась до нуля: Росстат пояснял, что на неделе с 26 января по 1 февраля провел дооценку не охваченных еженедельным наблюдением видов услуг. Затем в феврале инфляция вернулась к уже традиционным 0,2% в неделю, и этот темп сохранялся вплоть до первой декады марта, после чего на одну "укороченную неделю" замедлился до 0,1%, но теперь опять стабилизировалась на уже привычных 0,2%.

С начала года рост цен к 5 апреля составил 2,2%, с начала месяца - 0,1%.

Во второй половине марта - апреле 2020 года отмечалось резкое ускорение роста цен на фоне ослабления рубля и ажиотажного спроса на продукты питания из-за ситуации с коронавирусом (тогда с 17 по 23 марта 2020 года недельная инфляция составила 0,3%, с 24 по 30 марта - 0,2%, с 31 марта по 6 апреля - 0,3%), поэтому замедление годовой инфляции было совершенно ожидаемым исключительно за счет эффекта высокой базы прошлого года.

Среднесуточная инфляция за 5 дней апреля 2021 года составила 0,022% (за аналогичный период апреля 2020 года - 0,047%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 5 апреля снизилась до менее чем 5,7% (5,66% без округления до десятых) с 5,8% (5,79% без округления) на конец марта (это было максимальное значение с ноября 2016 года, когда она равнялась также 5,8%) после 5,7% на конец февраля, 5,2% на конец января и 4,9% на конец декабря.

За период с 30 марта по 5 апреля значительно выросли цены на яйца - на 2,1%, на маргарин, гречневую крупу - на 0,6%.

Цены на сахарный песок за неделю поднялись на 0,5%, на подсолнечное масло - также на 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. В то же время подорожали: морковь - на 2,8%, картофель - на 2,5%, капуста - на 2,0%, лук - на 1,5%. Цены на помидоры снизились на 2,2%, огурцы - на 2,0%, яблоки - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин выросли за неделю на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Прогнозы

Минэкономразвития ожидает замедление инфляции в РФ в апреле до 0,5-0,6% с 0,7% в марте. Годовая инфляция, по прогнозу министерства, на конец апреля снизится до 5,5-5,6% (на фоне высокой базы апреля 2020 года, когда цены подскочили на 0,8%) с пиковых 5,8% в марте.

Официальный прогноз правительства по инфляции на 2021 год равняется 3,7% (в апреле Минэкономразвития уточнит этот прогноз).

Совет директоров Банка России на заседании 19 марта на фоне более быстрого роста цен в начале года (по сравнению с базовыми ожиданиями ЦБ) принял решение повысить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 4,25% до 4,5%. Это первое ужесточение денежно-кредитной политики с декабря 2018 года, когда ставка была увеличена на те же 25 пунктов, до 7,75%.

При этом Банк России заявил, что допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Согласно глоссарию ЦБ, под "ближайшими" понимается одно из трех предстоящих заседаний (то есть в данном случае - апрель, июнь и июль).

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге 19 марта заявила, что инфляция в 2021 году окажется выше цели в 4% (действующий интервальный прогноз ЦБ - 3,7-4,2%).

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце марта, по инфляции на 2021 год резко вырос по сравнению с опросом месячной давности - до 4,2% (с 3,8%).

При этом консенсус-прогноз по ключевой ставке на конец 2021 года вырос до 5,0% (примерно посередине между 4,75% и 5,0%, но все-таки больше половины экспертов за 5,0%) против 4,25-4,5% еще месяц назад. То есть, большинство аналитиков ожидает возврата к нейтральной ставке (ЦБ оценивает ее в 5-6%) уже до конца текущего года.