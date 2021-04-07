Силуанов и Набиуллина поспорили о требованиях к инвестициям НПФ в проекты с ФНБ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил Банку России подумать над возможностью либерализации требований к инвестированию НПФ и страховых компаний, чтобы они смогли участвовать в инфраструктурных проектах, в которые будут инвестироваться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отнеслась к идее сдержанно, отметив, что участие государства в проекте не всегда может гарантировать возврат средств и доходность по ним.

"У меня сейчас идея возникла, может быть, Эльвира Сахипзадовна, нам подумать вот над чем. Мы сейчас будем активно заниматься инфраструктурой, есть ресурсы ФНБ, сейчас вот субъекты РФ подключаем, будем стимулировать их тоже инвестиционными кредитами. Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. ФНБ вкладывает, предположим, средства в инфраструктурный проект, предположим, в ВСМ Москва - Санкт-Петербург, и такое более льготное регулирование для других инвесторов", - сказал он на пленарной сессии Биржевого форума.

На это глава ЦБ заметила: "Я прошу прощения, конечно, когда государство вкладывает в какой-то проект, это в некотором смысле повышает, наверное, гарантии возвратности и доходности, но не является гарантией такой возвратности и доходности".

Набиуллина подчеркнула, что деньги пенсионеров, которыми управляют НПФ, должны быть защищены, поэтому в таком случае "каждый проект нужно смотреть". "Автоматически негосударственные пенсионные фонды, я не думаю, что должны соинвестировать в проекты, в которые идет ФНБ", - отметила она.

Силуанов согласился, что такое соинвестирование не должно быть автоматическим.

"Давайте обсудим. Если будут прозрачные критерии, формы инвестирования понятные, в том числе, для вот таких инвесторов", - заключила Набиуллина.

Согласно действующему законодательству, средства пенсионных накоплений НПФ можно инвестировать в государственные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты в валюте и рублях, акции российских эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению или публичному обращению в РФ. Банком России могут устанавливаться дополнительные ограничения на инвестирование средств пенсионных накоплений.