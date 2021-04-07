Закон о возможности санации НПФ принят в третьем чтении

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в окончательном, третьем чтении поправки в ряд действующих законов, которые вводят в РФ процедуру санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ), также принятый закон прописывает работу временной администрации при отзыве лицензии у финансовых организаций.

Поправки о санации НПФ были внесены 24 марта депутатами в законопроект (№735246-7).

Что регулируют поправки

"Процедура санации НПФ будет аналогична существующим механизмам для банков и страховщиков", - пояснял ранее зампред ЦБ Владимир Чистюхин. По его словам, у регулятора появляется превентивный инструмент для обеспечения непрерывности работы НПФ и минимизации негативных последствий для клиентов не только самого фонда, но и других участников рынка. "НПФ могут обладать значительными активами и пассивами, часто они входят в финансовые группы, и наличие такого инструмента позволит предотвратить эффект заражения", - отмечал Чистюхин.

В закон о ЦБ внесены поправки, позволяющие совету директоров регулятора принять решение об участии в мерах по предупреждению банкротства НПФ. Это решение принимается по предложению комитета финансового надзора ЦБ.

Причины санации

Основанием для начала санации является: неустойчивое финансовое положение НПФ, а именно – актуарный дефицит в размере более 5% от общей величины обязательств по итогам ежегодного актуарного оценивания, недостаточность активов по результатам стресс-тестирования, а также воспрепятствование со стороны руководителей НПФ и других его сотрудников проведению контрольным органом оценки активов и обязательств НПФ.

Контрольный орган и его полномочия

Регулятор вправе принять решение о направлении в НПФ представителей контрольного органа для проведения анализа финансового положения и принятия решения о санации. Срок проведения анализа финансового положения НПФ не может превышать пять календарных дней и может быть продлен контрольным органом не более чем на десять календарных дней.

Контрольным органом при санации НПФ выступает управляющая компания, на которую возложены функции временной администрации, ей может быть предоставлен кредит без обеспечения на срок до 5 лет на приобретение активов НПФов, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства. Управляющая компания для банков, страховщиков и НПФ будет одна – управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), но средства на оздоровление НПФ будут выделяться через сформированный регулятором Фонд консолидации пенсионного сектора.

Управляющая компания имеет право ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов НПФ на срок не более трех месяцев. Речь идет о денежных обязательствах НПФ и обязанности НПФ по уплате обязательных платежей. Мораторий может продлеваться на время работы временной администрации. На средства, подпавшие под мораторий, будет начисляться доходность в размере 2/3 от ключевой ставки Банка России.

Для оказания финпомощи ЦБ должен будет приобрести не менее 75% акций НПФ. Банк России может списывать капитал санируемого фонда до 1 рубля, а также обязательства НПФ перед акционерами и топ-менеджерами.

Принятый закон определяет особенности признания недействительными сделок НПФ, закрепляет порядок реализации контрольным органом акций, имущества, приобретенных в ходе предупреждения банкротства НПФ.

Помимо механизма санации НПФ, в закон о банкротстве включается новая глава, которая прописывает работу управляющей компании при банкротстве финансовых организаций. Определяются особенности функционирования временной администрации при отзыве (аннулировании) лицензии у финансовой организации и особенности осуществления АСВ функций временной администрации.

Принятый закон также регулирует отношения, связанные с текущими платежами страховой организации в ходе конкурсного производства.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.