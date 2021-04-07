Правительство выбрало первые низкомаржинальные проекты жилья с субсидиями

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства в регионах РФ для получения госсубсидий. Об этом сообщили в среду в пресс-службе вице-премьера Марата Хуснуллина.

"Сегодня на заседании в Минстрое определены первые низкомаржинальные проекты жилищного строительства, которым будет предоставлено проектное финансирование с господдержкой. Ими стали жилые комплексы "Наследие" во Владимире и "Локомотив" в городе Энгельсе, Саратовской области", - сказал Хуснуллин по итогам первого заседания межведомственной комиссии по субсидированию низкомаржинальных проектов, созданной Минстроем России.

Комиссия рассмотрела два заявления банков-кредиторов – Банка ДОМ.РФ и ПАО "Сбербанк" – обеспечивших проектное финансирование на строительство жилых комплексов.

"Общая сумма возмещения составляет 61,86 млн рублей за весь период строительства проектов, что составляет почти 10% от общей стоимости строительства этих объектов", - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Работа межведомственной комиссии проходит в электронном виде – от момента приема заявок до их рассмотрения и подтверждения.

"Онлайн-формат работы обеспечивает прозрачность и открытость работы комиссии и исключает прямой контакт членов комиссии с банками и застройщиками. Голосование по субсидированию проектов также проходит в режиме онлайн", - пояснил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

Он добавил, что голосование по субсидированию проектов также проходит в онлайн-режиме.

На базе единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС) также создана и специальная платформа-агрегатор, позволяющая строительным компаниям оформить заявки на получение банковского финансирования. К нему уже подключены пять банков из 12 кредитных организаций, участвующих в программе поддержки низкомаржинальных проектов.

В октябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля 2021 года принять меры поддержки для низкомаржинальных проектов строительства жилья, предусмотрев субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков.

Хуснуллин отмечал, что в России насчитывается около 12 млн кв.м низкомаржинальных проектов, которые не могут получить банковское финансирование и иметь разрешение на строительство.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых аккумулируются средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, застройщиков кредитуют банки.