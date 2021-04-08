Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

ФАС просит владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо с начала года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в начале апреля разослали письма владельцам АЗС с просьбой обосновать рост цен на топливо в рознице с начала 2021 года, сообщают источники на топливном рынке и подтверждают в пресс-службе ФАС.

С копией такого письма ознакомился "Интерфакс". В документе ФАС просит предоставить информацию, касающуюся роста цен на топливо с 1 января, а также разъяснить причины подорожания, порядок формирования и изменения цен на топливо в рознице.

В пресс-службе ФАС агентству отметили, что ведомство на постоянной основе мониторит состояние цен на рынке нефтепродуктов и в связи с выявлением фактов недобросовестной конкуренции поручило своим территориальным управлениям усилить контроль за ценовой ситуацией на нефтепродукты, в особенности на автомобильный бензин марок АИ-92, А-95 и дизельное топливо на АЗС.

"Если по его результатам мониторинга выявляются признаки нарушения Закона о защите конкуренции, служба принимает меры антимонопольного реагирования. Так, 24 марта Пермское УФАС выдало предупреждение о снижении розничных цен на бензин компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". 26 марта компания отчиталась об исполнения предупреждения службы и снижении розничных цен на этих АЗС до общего уровня в регионе", - отметил представитель ведомства.

Получение таких писем от ФАС подтверждают в Российском топливном союзе, который объединяет розничных трейдеров. Собеседники агентства в нефтяных компаниях пока не подтвердили наличие таких писем от ФАС, однако, представитель ведомства уточнил, что просьба об обосновании цен касается всех владельцев, где был отмечен рост цен.

ФАС

Новости

"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%

Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии

Оборот сферы спорта и красоты в Москве вернулся к уровню до пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');