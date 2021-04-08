ФАС просит владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо с начала года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в начале апреля разослали письма владельцам АЗС с просьбой обосновать рост цен на топливо в рознице с начала 2021 года, сообщают источники на топливном рынке и подтверждают в пресс-службе ФАС.

С копией такого письма ознакомился "Интерфакс". В документе ФАС просит предоставить информацию, касающуюся роста цен на топливо с 1 января, а также разъяснить причины подорожания, порядок формирования и изменения цен на топливо в рознице.

В пресс-службе ФАС агентству отметили, что ведомство на постоянной основе мониторит состояние цен на рынке нефтепродуктов и в связи с выявлением фактов недобросовестной конкуренции поручило своим территориальным управлениям усилить контроль за ценовой ситуацией на нефтепродукты, в особенности на автомобильный бензин марок АИ-92, А-95 и дизельное топливо на АЗС.

"Если по его результатам мониторинга выявляются признаки нарушения Закона о защите конкуренции, служба принимает меры антимонопольного реагирования. Так, 24 марта Пермское УФАС выдало предупреждение о снижении розничных цен на бензин компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". 26 марта компания отчиталась об исполнения предупреждения службы и снижении розничных цен на этих АЗС до общего уровня в регионе", - отметил представитель ведомства.

Получение таких писем от ФАС подтверждают в Российском топливном союзе, который объединяет розничных трейдеров. Собеседники агентства в нефтяных компаниях пока не подтвердили наличие таких писем от ФАС, однако, представитель ведомства уточнил, что просьба об обосновании цен касается всех владельцев, где был отмечен рост цен.