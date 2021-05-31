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ФАС потребовала от структуры "ЛУКОЙЛа" снизить цены на бензин

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба сообщила, что "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт", занимающий доминирующее положение на рынке Кировской области, днем завышал розничные цены на бензин на отдельных АЗС в регионе.

Компании выдано предупреждение с требованием снизить цены в течение десяти дней.

ФАС обнаружила, что компания с декабря 2020 года по май 2021 года на различных АЗС днем повышала цены на 50-90 копеек за литр бензина от общего уровня, а ночью снижала - на 10 копеек. В компании это объяснили проведением маркетингового исследования эластичности спроса.

"УФАС пришло к выводу, что проведение подобной акции не может быть признано экономическим или технологическим обоснованием для повышения цены на бензин на отдельных АЗС", - заявило ведомство.

ФАС Кировская область ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт

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