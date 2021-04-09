Производители майонеза и соусов предупредили о росте цен на 10%

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Крупные производители майонеза и соусов предупредили торговые сети о повышении отпускных цен с апреля в среднем на 10% на фоне роста стоимости растительного масла, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, обращения о повышении цен на 5-12% в зависимости от вида продукции направили "ЭФКО" (бренд "Слобода"), Нижегородский масложировой комбинат (НМЖК, выпускает, в частности, майонез "Ряба") и компания "Скит". В частности, НМЖК указал, что цены на ключевое сырье продолжают расти: с конца 2020 года по март подсолнечное масло подорожало на 59%, тропические масла и их фракции - на 20-44%. Также выросла стоимость упаковки, ГСМ и логистики.

Коммерческий директор "Скита" Леонид Аксельрод заявил изданию, что рост цен на подсолнечное масло стал "катастрофой" для переработчиков, поскольку они не могут адекватно пересматривать отпускные цены. По его словам, для ритейлеров предельная отпускная цена установлена в размере 95 рублей за 1 литр, а переработчики могут купить масло только по экспортной цене - 130-135 рублей за литр.

Гендиректор группы "Русагро" Максим Басов заявил, что компания поднимает цены на часть продукции в некоторых регионах в пределах 10%. "Прибыли практически нет", - отметил он.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько назвал ожидаемым стремление поставщиков масложировой продукции компенсировать ограничения цен на бутилированное масло за счет майонеза, учитывая его популярность в России.

Регулирование цен на подсолнечное масло в РФ

Как сообщалось, на фоне подорожания подсолнечного масла производители и ритейлеры в декабре прошлого года заключили соглашение о фиксированных ценах на эту продукцию (оптовая цена установлена на уровне 95 рублей за 1 литр, розничная - 110 рублей). Изначально соглашение было рассчитано до конца I квартала 2021 года, но затем было продлено до 1 октября. Производители подсолнечного масла, которые участвуют в ценовых соглашениях, смогут претендовать на субсидии (из расчета 10 рублей на 1 литр).

Кроме того, для стабилизации цен на подсолнечное масло РФ вводит плавающую 70%-ную пошлину на его экспорт. Она будет действовать в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. Пошлину будут взымать с разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Пошлиной облагается и экспорт семян подсолнечника: с 9 января она составляет 30%, но не менее 165 евро за тонну. В апреле правительство одобрило корректировку пошлины: с 1 июля 2021 года по 31 августа 2022 года включительно подсолнечник будет облагаться вывозной пошлиной по ставке 50%, но не менее $320 за тонну.

"Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции, сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов и обеспечить стабильный уровень цен на эту продукцию", - отметили в Минсельхозе.