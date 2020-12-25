Суд восстановил на работе стюардессу, накормившую пассажира своим обедом

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Бортпроводница "Уральских авиалиний" восстановилась на работе через суд, сообщила пресс-служба Свердловского областного суда. В мае ее уволили после того, как она отдала свой ланчбокс пассажиру, не желавшему есть стандартный обед.

"Она отдала пассажиру эконом-класса свой ланч-бокс с едой, поскольку требуемых им овощей в продаже на борту не было. Как пояснила бортпроводник, она сделала это для того, чтобы избежать возможного конфликта с гражданином. Пассажир оставил ей чаевые в сумме 300 рублей", - напомнили в суде.

В "Уральских авиалиниях" она работала с 2017 года. Ее уволили по соглашению сторон, после служебной проверки по факту дисциплинарного проступка.

Суд установил, что после казуса с пассажиром ей предложили написать заявление об уходе по соглашению сторон, пригрозив, что иначе ее уволят по статье. Она испугалась и написала заявление, но потом передумала и хотела его отозвать.

Договориться с компанией ей не удалось, и она обратилась в суд. В иске она потребовала восстановить ее на работе и выплатить ей средний заработок за период вынужденного прогула и компенсацию морального ущерба.

Суд первой инстанции признал ее увольнение незаконным и восстановил ее на работе. Также суд взыскал с перевозчика в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула в сумме 115 800 рублей и присудил ей 5000 рублей компенсации.

Авиакомпания подала апелляцию на это решение. Свердловский областной суд оставил ее жалобу без удовлетворения.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании - ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 51 современный лайнер производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 18 А321 и пять А319.