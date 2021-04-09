Профицит счета платежного баланса РФ в I квартале снизился на 27%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2021 года составило $16,8 млрд, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2020 года ($23 млрд). Такая информация содержится в оценке платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России.

Положительное сальдо внешней торговли РФ в первом квартале 2021 года снизилось на 26%, до $24,4 млрд, по сравнению с $33,1 млрд за аналогичный период прошлого года.

Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2021 года снизился на 35%, до $11,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, когда он составил $18,1 млрд