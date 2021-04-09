Перечисления ФТС в бюджет в I квартале составили более 1,3 трлн руб.

Это на 12% больше, чем за январь-март 2020 года

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-март 2021 года перечислила в федеральный бюджет РФ 1 трлн 329,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем за январь-март 2020 года, говорится в сообщении ФТС.

Данные по перечислениям за I квартал на 26,4% превысили прогнозное задание на этот период, особо отмечают в ФТС.

Перечисления в бюджет за I квартал 2021 года даже превысили показатель I квартала 2019 года на 1,6% (1 трлн 308,97 млрд рублей).

Как сообщалось, за январь-март 2020 года ФТС перечислила 1 трлн 187,88 млрд рублей, что было на 9,3% меньше показателя за тот же период 2019 года

Из данных ФТС следует, что в марте 2021 года таможенная служба перечислила в бюджет 557,6 млрд рублей, что на 19,8% больше, чем в марте 2020 года (465,55 млрд рублей). В феврале 2021 года ФТС перечислила в бюджет 443,4 млрд рублей, что на 21,3% больше, чем в феврале 2020 года, в январе 2021 года - 328,9 млрд рублей - на 7,8% меньше, чем в январе 2020-го.

"Основной вклад в формирование доходов от внешнеэкономической деятельности вносят платежи, взимаемые при импорте товаров. Их поступления (за I квартал - ИФ) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились почти на 27,5% и составили 920,9 млрд рублей. Рост платежей, взимаемых при импорте, сопряжен с увеличением стоимостных объемов ввоза товаров на 21%", - отмечают в ФТС.

"Тренды поступлений таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, в текущем году обусловлены ростом объемов экспорта углеводородов и мировых цен на нефть сырую и газ природный. В I квартале 2021 года, в условиях налогового маневра, сумма нефтегазовых доходов, администрируемых ФТС России, составила 373,4 млрд рублей, что почти на 42% больше прогнозного задания", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, министр финансов РФ Антон Силуанов в конце февраля на коллегии ФТС заявил, что плановое задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2021 год составляет почти 5 трлн рублей.

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами РФ, за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей.

Поступления за 2020 год оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже показателя 2018 года (6,063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).