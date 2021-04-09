Сеть бургерных Новикова и владельцев "Мираторга" завершила год с убытком в 4,4 млн рублей

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сеть бургерных #FARШ, принадлежащая ресторатору Аркадию Новикову и владельцам АПХ "Мираторг" Виктору и Александру Линникам, в условиях противоэпидемических ограничений завершила 2020 год с чистым убытком.

Как сообщается в отчете ООО "Фарш сити групп", его годовой убыток составил 4,4 млн рублей против 82,5 млн рублей чистой прибыли в 2019 году.

Выручка сети в прошлом году снизилась на 42%, до 860,9 млн рублей с 1,483 млрд рублей в 2019 году, валовая прибыль - на 37,9%, до 577,4 млн рублей с 930,6 млн рублей соответственно.

Компания была зарегистрирована в 2016 году. 50% ООО принадлежит Новикову, по 25% - братьям Линникам.

В сети 21 ресторан в Москве и Подмосковье, говорится на сайте компании. В 2019 году бургерных было 15.