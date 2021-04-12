Fitch подтвердило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Свердловской области.

Кроме того, были изменены на "стабильный" прогнозы рейтингов республики Марий Эл, Ставропольского края и Красноярского края, сообщается в пресс-релизе агентства.

Долгосрочные РДЭ Москвы в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ - "F2", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "BBB". Оценка собственной кредитоспособности подтверждена на уровне "a+". Рейтинг города ограничен суверенным рейтингом России ("BBB", прогноз - "стабильный").

Долгосрочные РДЭ Санкт-Петербурга в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB" с прогнозом "стабильный", краткосрочный РДЭ - "F2", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "BBB". Оценка собственной кредитоспособности подтверждена на уровне "a". Рейтинг города ограничен суверенным рейтингом РФ.

Рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга поддерживаются, в частности, высокой устойчивостью этих городов к неблагоприятным потрясениям.

Долгосрочные РДЭ ЯНАО в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом, краткосрочный РДЭ - "F2", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "BBB". Оценка собственной кредитоспособности подтверждена на уровне "a". Рейтинг региона ограничен суверенным рейтингом РФ.

Долгосрочные РДЭ Свердловской области в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB+" с прогнозом "стабильный", краткосрочный РДЭ - "B", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "BB+".

Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга Ставропольского края на уровне "BB+", изменив прогноз для них на "стабильный" с "негативного". Краткосрочный РДЭ подтвержден на уровне "B", рейтинг приоритетного необеспеченного долга - "ВВ+".

Прогноз рейтингов республики Марий Эл также был изменен на "стабильный" с "негативного". Долгосрочные РДЭ и рейтинг приоритетного необеспеченного долга подтверждены на уровне "BB", краткосрочный РДЭ - "B".

Долгосрочные РДЭ Красноярского края в иностранной и национальной валюте подтверждены на уровне "BB+", прогноз пересмотрен на "стабильный" с "негативного". Также были сохранены на прежних уровнях краткосрочный РДЭ "B" и рейтинг приоритетного необеспеченного долга "BB+".

Изменение прогнозов рейтингов этих регионов отражает их более позитивные, чем ожидалось, финансовые показатели в 2020 году.