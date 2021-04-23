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Мантуров обещал помочь российскому IT-оборудованию не только закручиванием гаек

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ планирует к 2024 году увеличить долю российского IТ-оборудования на внутренних регулируемых рынках до 700 млрд рублей, заявил глава министерства Денис Мантуров.

"В 2020 году за счет регуляторных мер (по ограничению допуска иностранной продукции в госзакупках) удалось увеличить долю российского оборудования на внутренних регулируемых рынках на 30% до 285 млрд рублей", - добавил Мантуров.

Он подчеркнул, что, согласно стратегии развития электронной промышленности, к 2025 году выручка производителей российского оборудования должна быть удвоена до 5 трлн рублей. Министр связывает достижение этих показателей с ограничениями по закупке импортного оборудования.

"Для этого с нынешнего года планируется дополнительно ввести запрет на закупки иностранных аналогов российской электроники, - отметил Мантуров. - Рассчитываем и на то, что выйдет указ президента РФ о запрете использования импортной электроники на объектах критической инфраструктуры".

"Безусловно, мы будем действовать не только через "закручивание гаек", - добавил Мантуров. - Сейчас совместно с Минцифрой мы запускаем реализацию "сквозных" кросс-отраслевых проектов, включающих всю цепочку производства электронной продукции от материалов и компонентов до конечных устройств и сервисов на их основе".

По словам министра, до конца года планируется запустить не менее 10 таких проектов. К их числу Мантуров отнес построение оптических магистральных сетей "Ростелекома", оснащение автоматизированными рабочими местами "Почты России", поставку промышленных контроллеров "Росатому", интеллектуальных приборов учета электроэнергии "Россетям" и другие проекты.

Минпромторг Денис Мантуров

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