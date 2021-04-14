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ФАС проверит Google и другие иностранные поисковики в рамках дела против "Яндекса"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует действия Google и других поисковиков в рамках дела "Яндекса" о продвижении сервисов в поисковой выдаче, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регулятора

"В рамках рассмотрения дела в отношении ООО "Яндекс" ФАС проанализирует все правоотношения, возникающие с участием сервисов поиска (как российских, так и иностранных), функционирующих на территории РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении "Яндекса" дело за неисполнение предупреждения о прекращении преимущественного продвижения собственных сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента "колдунщики". По мнению регулятора, продвижение собственных сервисов в поисковой выдаче может вести к созданию дискриминационных условий на рынке.

ФАС Яндекс

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