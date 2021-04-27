Сбер переименовал маркетплейс Goods.ru

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Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сбер переименовал маркетплейс Goods.ru в Сбермегамаркет. Ребрендинг будет завершен в конце второго квартала 2021 года, говорится в сообщении Сбербанка.

"На первом этапе ребрендинга изменения коснулись логотипа и фирменного стиля, для их разработки использовались принципы построения брендов экосистемы Сбера, цветовая гамма и фирменный градиент. Полный ребрендинг, включая актуализацию стратегии развития, будет завершен в конце второго квартала 2021 года", - отмечает кредитная организация.

Предполагается, что изменения не затронут клиентов и продавцов маркетплейса. Вся информация из личных кабинетов (в том числе накопленные бонусы) будет перенесена на Сбермегамаркет. Коммерческие условия сотрудничества для продавцов не изменятся, пообещал банк.

Интеграция маркетплейса в экосистему Сбера продолжится: в ближайшее время планируется его подключение к платформе Сбермаркет и интеграция со Сберлогистикой. Предполагается, что маркетплейс станет основной мультикатегорийной площадкой Сбера в сфере электронной коммерции. Сейчас на площадке представлено свыше 2,5 млн товаров от более чем 8 тыс. магазинов в таких категориях, как электронная и бытовая техника, товары для дома, одежда, строительство и ремонт, детские товары и другие.

Сбербанк в середине апреля 2021 года закрыл сделку по покупке 85% Goods.ru. Как и планировалось, 10% маркетплейса сохранил за собой ритейлер "М.Видео-Эльдорадо", 5% - основатель Goods.ru Александр Тынкован. Сбербанк планировал вложить в развитие Goods.ru около 30 млрд рублей.

Goods.ru был запущен в тестовом режиме в 2017 году. До сделки со Сбербанком у структуры группы "М.Видео-Эльдорадо" ООО "МВМ" было 80% компании, у Тынкована - 20%.