ЦБ РФ аннулировал лицензию у Нордеа банка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Нордеа банка, говорится в сообщении ЦБ.

Нордеа банк по итогам 2020 года занимает 120-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Ранее в пятницу Банк России отозвал лицензию у Интерпромбанка (140-е место по размеру активов) и у у зарегистрированного в Екатеринбурге банка "Нейва" (180-е место).

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