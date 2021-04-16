Рубль и акции РФ смогли обновить максимумы середины недели

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль и акции, заметно упавшие в начале торгов четверга в ожидании новых американских санкций, в итоге смогли не только вернуться к уровням среды, но и обновили максимумы середины недели на фоне реализации сравнительно мягкого сценария, уже заложенного и отыгранного рынком заранее.

Курс доллара США на торгах "Московской биржи" в пятницу утром составил 75,335 руб./$1, что почти на 1 рубль ниже уровня на закрытие четверга, а евро при этом опустился до 90,15 руб./EUR1, что на 1,2 рубля ниже закрытия предыдущего дня. Таким образом, нацвалюта продолжила рост второй половины четверга и оказалась в итоге даже крепче, чем она была после телефонного разговора президентов США и России, который снизил геополитические риски и позволил рублю во вторник-среду заметно укрепиться.

Аналогичную динамику продемонстрировал и российский фондовый рынок, который также стал восстанавливаться во второй половине четверга после официального объявления санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов, а в пятницу утром обновил недельные максимумы по индексам РТС и МосБиржи.

Власти США ввели новые санкции против 32 юридических и физических лиц из РФ, сообщила в четверг пресс-служба Белого дома. "Минфин ввел санкции против 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства", - говорится в сообщении. Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. На практике это означает фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.