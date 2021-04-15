Рубль отыграл большую часть утренних потерь после объявления санкций. Обзор

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Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Российский рубль, заметно подешевевший в начале торгов четверга в ожидании новых американских санкций, после официального объявления введенных ограничений перешел к росту и к середине дня отыграл большую часть утренних потерь.

Таким образом, уже не в первый раз повторилась ситуация, когда ожидания санкций были более болезненными для курса нацвалюты, чем сами санкции.

Курс доллара США на торгах "Московской биржи" к 15:55 составил 76,25 рубля за $1, что всего на 38 копеек выше уровня на закрытие среды, а евро был на 31 копейку дороже уровня закрытия и торговался у отметки 91,25 рубля.

При этом в начале торгов американская валюта достигала уровня 77,5475 рубля, что было почти на 1,68 рубля выше закрытия среды, а курс евро поднимался до 92,85 рубля (на 1,91 рубля выше закрытия 14 апреля). Таким образом, от пиковых утренних значений доллар упал к середине дня на 1,3 рубля, а потери евро составили 1,6 рубля.

Власти США ввели новые санкции против 32 российских граждан и организаций "за попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие акты дезинформации и вмешательства".

Кроме того, Минфин США объявил о новых санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. Это означало фактический запрет на размещение Минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро. Впрочем, основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20%. В мартовских аукционах, суммарный объем размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6%.