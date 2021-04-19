Индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды и завершили в "плюсе" 4-ю неделю подряд

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США вырос по итогам торгов в пятницу, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордные максимумы второй день подряд.

Помимо этого, американский рынок акций завершил неделю ростом. Dow Jones и S&P 500 прибавили 1,2% и 1,4% соответственно, продемонстрировав повышение по итогам четвертой недели подряд. Nasdaq вырос на 1,1% и завершил третью неделю подряд в "плюсе".

Поддержку рынку на минувшей неделе оказали статданные и сильные финансовые отчеты компаний, особенно банков Goldman Sachs Group Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Министерство торговли США в пятницу сообщило, что число домов, строительство которых было начато в стране в марте, подскочило на 19,4% относительно предыдущего месяца и составило 1,739 млн в пересчете на годовые темпы. Это максимальный показатель почти за пятнадцать лет - с июня 2006 года.

Индекс потребительского доверия в США в апреле поднялся до 86,5 пункта с 84,9 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальное значение с марта 2020 года. Однако аналитики в среднем прогнозировали большее повышение индекса - до 89,6 пункта, сообщает Trading Economics.

В четверг министерство труда США сообщило о падении количества новых заявок на пособие по безработице до минимума с начала пандемии. Тем временем темпы повышения розничных продаж в США в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

Член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер заявил, что ожидает подъема американской экономики, однако не видит причин для начала ужесточения денежно-кредитной политики.

"У нас до сих пор относительно высокий уровень безработицы, особенно среди меньшинств, поэтому нам еще многое нужно сделать. Нет причин отказываться от предоставления поддержки, пока мы действительно не вышли (из кризиса - ИФ)", - сказал он в эфире CNBC.

Акции PNC Financial Services Group Inc. в пятницу подорожали на 2,3%. Американская финансовая компания в первом квартале увеличила скорректированную прибыль до $4,1 с $1,95 на акцию. Аналитики, опрошенные Zacks, прогнозировали показатель на уровне $2,75 на акцию.

Рыночная стоимость Citizens Financial Group Inc. увеличилась на 0,3%. Компания в минувшем квартале получила скорректированную прибыль в $1,41 на акцию по сравнению с $0,09 на акцию годом ранее. Консенсус-прогноз Zacks предполагал показатель на уровне $0,97 на акцию.

Акции Morgan Stanley подешевели на 2,8%, хотя один из крупнейших банков США увеличил основные финансовые показатели в первом квартале, и они оказались лучше ожиданий.

Котировки бумаг Bank of New York Mellon упали на 4%, несмотря на то, что чистая прибыль и выручка крупнейшего в мире банка-кастодиана в первом квартале оказались лучше ожиданий.

Акции Kansas City Southern подешевели на 0,4%. Железнодорожная компания в первом квартале увеличила чистую прибыль до $153 млн со $151,7 млн годом ранее. Скорректированная прибыль компании составила $1,91 на акцию. Выручка сократилась на 3,5% - до $706 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,95 при выручке в $714 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 164,68 пункта (0,48%) и составил 34200,67 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 15,05 пункта (0,36%) - до 4185,47 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 13,58 пункта (0,1%) и составил 14052,34 пункта.