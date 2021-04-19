Новые санкции США уже учтены в рейтинге России "BBB/стабильный"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рейтинг Российской Федерации "BBB/стабильный" устойчив к новым американским санкциям, говорится в комментарии международного рейтингового агентства Fitch.

Введение новых санкций в отношении России согласуется с мнением экспертов агентства о том, что санкционный риск для РФ будет оставаться высоким при президенте США Джо Байдене, что уже заложено в текущий рейтинг.

Как сообщалось, 15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Также были введены санкции против ряда физических лиц и компаний. До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций.

"При подтверждении рейтингов России 5 февраля мы закладывали геополитические риски, а также влияние действовавших санкций и возможность новых санкций на финансовую гибкость РФ и экономику страны, отнимая одну ступень у рейтингов, - говорится в пресс-релизе Fitch. - Мы также обозначили потенциальное введение дополнительных санкций, способных подорвать макроэкономическую и финансовую стабильность, или помешать обслуживанию госдолга, в качестве негативного рейтингового фактора".

"Мы не думаем, что меры, введенные 15 апреля, будут иметь указанные последствия, - отмечают эксперты агентства. - Расширение санкций, затрагивавших ранее лишь еврооблигации, распространяется только на первичный рынок - и поэтому не потребует вынужденных продаж бумаг американскими фининститутами".

Вложения нерезидентов в российские облигации федерального займа составляют порядка 20% от совокупного объема в обращении, однако доля американских и других зарубежных инвесторов в первичных размещениях ОФЗ невелика - порядка 10%.

"Более того, устойчивый внешний баланс РФ, низкий дефицит бюджета и низкий долг (19,3% ВВП на конец 2020 года), а также крупные валютные резервы поддерживают способность России справиться с санкциями", - говорится в пресс-релизе.

По мнению экспертов агентства, Россия имеет хорошие позиции на случай дестабилизации рынков в краткосрочной перспективе. "Достаточные ненефтяные доходы, накопленные в 2020 году, сократили потребности правительства в выпуске гособлигаций в 2021 году до 2,8 трлн рублей, причем 1,2 трлн рублей уже было привлечено с начала года, - отмечают в Fitch. - Дальнейшее увеличение ненефтяных доходов и ослабление рубля может еще больше сократить потребности государства в финансировании, хотя правительство может увеличить расходы - с учетом предстоящих позднее в этом году выборов".

"Санкции могут негативно повлиять на настрой инвесторов и, таким образом, остаются тестом для регулятивной структуры, укрепление которой способствовало повышению суверенного рейтинга до "BBB" в августе 2019 года. Хотя рубль 15 апреля отыграл первоначальное падение, вызванное новостями о санкциях, увеличение рыночной волатильности может негативно повлиять на перспективы экономического роста, например, если это заставит Центробанк РФ ускорить ужесточение политики. Указ Байдена дает правительству США полномочия на расширение санкций в отношении российского госдолга, и Fitch по-прежнему считает санкции ключевым риском для рейтинга РФ", - отмечают эксперты агентства.