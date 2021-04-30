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Оператор "Газпрома" закрыл подразделения в Венесуэле, Индии и Таджикистане

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Оператор зарубежных проектов "Газпрома" в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов – Gazprom International – закрывает подразделения в Венесуэле, Индии, Таджикистане, сообщается в материалах группы.

"Группа Gazprom EP International B.V. 12 января 2021 года приняла предварительное решение о прекращении деятельности представительства в Республике Таджикистан, об информировании уполномоченных и профильных министерств и ведомств в Республике Таджикистан о предстоящем прекращении деятельности представительства", - сообщает "Газпром". Как сообщалось, "Газпром" прекратил разведку в Таджикистане. В 2011 году компания сдала лицензии на право пользования недрами площади Саргазон и Ренган, а в 2017 году – Западный Шохамбары и Сарикамыш.

Gazprom EP International 29 мая 2020 года решила прекратить деятельность филиала в Индии. В начале века "Газпром" пробурил несколько сухих скважин на шельфе Индии.

25 сентября 2020 года Gazprom EP International приняла решение о прекращении деятельности филиала в Венесуэле.

Кроме того, в прошлом году Gazprom International ликвидировала представительство в Хошимине и открыла в Ханое (Вьетнам).

Газпром Gazprom International Венесуэла Индия Таджикистан

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