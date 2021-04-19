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Индекс МосБиржи превысил 3600 пунктов и обновил максимум

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, на старте торгов в понедельник превысил рубеж 3600 пунктов и обновил исторический максимум благодаря ослаблению рубля на фоне ужесточения антироссийских санкций США и возможного введения рестрикций со стороны ЕС.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос до 3603,98 пункта (+0,2%) - это новый максимум (предыдущий пик был зафиксирован 16 марта - 3602,18 пункта), индекс РТС снизился до 1491,72 пункта (-0,4%); динамика цен основных blue chips смешанная в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 76,09 рубля (+0,28 рубля).

Администрация Джо Байдена спустя всего два дня после объявления антироссийских санкций послала сигнал о возможности их ужесточения, также звучит санкционная риторика со стороны ЕС.

Как сообщило в субботу, 17 апреля, агентство Bloomberg со ссылкой на источники, администрация США в настоящее время оценивает эффект от принятых на этой неделе санкций против России и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры.

По информации источников, одна из возможных опций - введение запрета на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке. В меню вариантов есть запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения или более.

Агентство подчеркивает, что подобные меры могут стать реальностью, если США решат, что РФ не стала прекращать хакерские атаки и продолжает попытки вмешаться в американскую политическую жизнь.

Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил, что главы МИД стран ЕС 19 апреля обсудят состояние здоровья российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в колонии.

В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан допускает принятие новых санкций ЕС в отношении России в связи с делом оппозиционера Навального, но при этом он видит возможным продолжение диалога с Россией. ЕС уже принял совместные ограничительные меры, которые критиковались Россией, против ряда лиц, действовавших в отношении Навального, заявил глава французского МИД в воскресенье телеканалу France 3. "Это уже значительный пакет санкций. Но могут быть еще и другие", - сказал французский министр.

МосБиржа РТС США ЕС

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