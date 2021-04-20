ВТБ хочет к 2025 году удвоить число активных розничных клиентов

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает к 2025 году удвоить число активных розничных клиентов, через партнерские программы банк намерен привлечь 8 млн новых клиентов, сообщил топ-менеджмент банка в ходе "Дня инвестора".

Сейчас в ВТБ обслуживается свыше 14 млн розничных клиентов.

"Видение 2025 года. Я уже анонсировал цель - 30 млн клиентов, 75% из которых, безусловно, должны быть транзакционно активными, и мы должны занимать доминирующую роль в кошельке, и все наши цифровые решения должны быть в топах рейтингов внутри страны", - заявил зампред ВТБ Анатолий Печатников.

Привлечь новых клиентов ВТБ поможет создание открытой экосистемы.

"Мы не строим внутри группы крупные нефинансовые блоки, не поглощаем крупные нефинансовые компании и таким образом не конкурируем с нашими партнерами, а строим совместные решения. Мы даем возможность встроить наши сервисы в их продукты и таким образом для себя открываем новый канал привлечения клиентов, в том числе через цифровые интерфейсы наших партнеров", - рассказал руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин, приведя в пример платежный сервис Magnit Pay.

"Сегодня мы оцениваем потенциал, доступный через партнерские программы, на уровне 8 млн клиентов по итогам 2025 года и дополнительный рост прибыли за счет этого драйвера в 30 млрд рублей", - добавил он.

Чистая прибыль розничного бизнеса ВТБ в 2021 году ожидается на уровне 96 млрд рублей. В этом году банк планирует на четверть нарастить портфель розничных кредитов - до 4,6 трлн рублей, в пределах 15% - портфель привлеченных средств физлиц, до 7,8 трлн рублей. Кроме того, в 2021 году ВТБ планирует обеспечить прирост активной клиентской базы на 2 млн человек против 1 млн человек годом ранее.

"Конечно, мы видим вторую по значимости задачу - не только наращивать клиентскую базу, но и глубже проникать в кошелек, глубже монетизировать отношения с клиентами. Здесь наш целевой путь связан с ростом транзакционной активности. (...) Мы существенно потесним наших конкурентов в базовых платежах и переводах", - заявил Печатников.