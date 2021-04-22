"СЛ Золото" сменила название на "Полюс Сухой Лог"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - ООО "СЛ Золото", компания-оператор золоторудного месторождения Сухой Лог (крупнейший проект развития группы "Полюс"), сменила название на "Полюс Сухой лог".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения внесены в ЕГРЮЛ 21 апреля.

В марте сообщалось о завершении перерегистрации "СЛ Золото" из Красноярска в город Бодайбо Иркутской области.

Сообщалось также, что capex Сухого Лога по предТЭО оценивается в $3,3 млрд. ПредТЭО предусматривает переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота в год. Запуск производственных мощностей и первую выплавку золота на активе предполагается осуществить в 2027 году.

"Полюс" - крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской и Амурской областях, а также в Якутии. Крупнейший акционер "Полюса" - компания PGIL, бенефициаром которой является Саид Керимов.