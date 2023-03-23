"Ъ" сообщил об интересе "Полюса" к покупке фабрик "Высочайшего" для освоения Сухого Лога

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - "Полюс" интересуется приобретением актива "Высочайшего" (GV Gold) Голец Высочайший в Бодайбинском районе Иркутской области, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

ГОК на Гольце включает три золотоизвлекательные фабрики (ЗИФ), пробирно-аналитическую лабораторию, участок открытых горных работ и участок россыпной золотодобычи, вахтовый поселок. Производственная мощность ЗИФ составляет 5 млн тонн руды в год, производство золота в 2021 году находилось на уровне 87,1 тыс. унций.

Как пишет издание, интерес "Полюса" к активу объясняется его географической близостью к флагманскому проекту компании Сухой Лог, который также находится в Бодайбинском районе. Потенциально ЗИФ GV Gold могли бы взять на себя часть объема руды с Сухого Лога. В свое время менеджмент "Полюса" не исключал использование существующих мощностей, в том числе соседствующего "Высочайшего", хотя подчеркивал, что в базовом сценарии планирует перерабатывать руду с Сухого Лога на специально построенных мощностях.

ПредТЭО Сухого Лога предусматривало переработку 33,2 млн тонн руды и выпуск 2,3 млн унций золота в год.

На фоне геополитической обстановки "Полюс" отложил завершение банковского ТЭО. Член совета директоров компании Виктор Дроздов говорил на мероприятии для инвесторов в середине марта, что теперь ТЭО ожидается во второй половине 2023 года, и рассматриваются разные варианты реализации проекта, в том числе его ускорения.

Покупка зданий и оборудования может быть более эффективным решением по сравнению со строительством комбината с нуля, считает Борис Синицын из "Ренессанс Капитала", но обращает внимание на несопоставимость масштабов Сухого Лога и ЗИФ GV Gold. "Поэтому возможно и разбиение на стадии: ввод меньшей мощности, но раньше, и плановый выход на 30 млн позже", - отмечает он. В любом случае для "Полюса" это теоретическая возможность снизить риски, капзатраты и ускорить проект, но, скорее всего, особенность руд Сухого Лога потребует переоборудования ЗИФ, считает Синицын.