Юрист из администрации Клинтона номинирован в совет директоров En+

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Юрист из администрации экс-президента США Билла Клинтона Тэргуд Маршалл Младший (Thurgood Marshall Jr.) выдвинут в совет директоров En+ Group, сообщила компаниа.

Маршалл - сын покойного судьи Верховного суда США Тэргуда Маршалла. Сейчас он является партнером юридической фирмы Morgan, Lewis & Bockius, а также входит в совет директоров Corrections Corporation of America (CoreCivic, владеет и управляет тюрьмами в США).

Новыми кандидатами в совет также стали заместитель генерального директора по юридическим вопросам En+ Тимур Валиев и начальник отдела экологии Красноярского алюминиевого завода "Русала" Жанна Фокина.

Входящая в действующий совет директор по корпоративным финансам "Базового элемента" Екатерина Томилина не выдвинута на утверждение.

Остальные 11 директоров могут сохранить свои места в совете. Это независимые члены совета - лорд Баркер (председатель совета), Крис Бернем, Александр Чмель, Карл Хьюз, Ник Йордан, Джоан МакНотон, Андрей Яновский и Андрей Шаронов, а также представители Олега Дерипаски (у него 44,95% в компании, при этом по соглашению с OFAC о снятии санкций с En+ голосует он пакетом не более 35%) - Вадим Гераскин, Елена Несветаева, Анастасия Горбатова.

Годовое собрание акционеров En+ состоится 26 мая в заочной форме.

Совет директоров En+ в марте рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2020 года "в связи с пандемией COVID-19, а также ее влиянием на бизнес группы".

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,6 ГВт, включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн тонн (через контрольную долю в "Русале" ).

У компании нет контролирующего акционера: ее основатель Олег Дерипаска в рамках плана по выводу En+ из-под санкций сократил свой пакет до 44,95% (голосует не более 35%). Квазиказначейский пакет составляет 21,4%, у Glencore 10,55% акций. Free float En+ составляет около 9,5%.